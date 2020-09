In Evidenza Politica Primo Piano Video VIDEO / “Sono un medico e la mia vita è dedicarmi agli altri. Lo farò anche in politica”. Regionali, ecco Adele Nigro 10 Settembre 2020

Alpi – La prima volta di Adele Nigro. Medico di professione, pediatra per la precisione, ha deciso di scendere in campo con la lista “Noi Campani” fondata da Clemente Mastella a sostegno di Vincenzo De Luca.

“Sto vivendo questa campagna elettorale con grande responsabilità, perché c’è un territorio che chiede tanto e merita tanto, in un periodo particolarmente difficile. Ma sono anche molto serena, perché questa mia candidatura la sto vivendo come un servizio per gli altri e per la comunità. Da medico, la mia vita è dedicarmi agli altri e la politica non deve essere lontana da questa visione”.

Adele Nigro ha due figli che non vivono in Irpinia. La questione spopolamento, dunque, la vive sulla sua pelle da mamma. “Credo, innanzitutto, che dobbiamo insegnare ai nostri figli di crearsi un futuro. Per decenni il problema più grande del Sud è stata la politica clientelare. Crescendo, devono capire che loro devono essere protagonisti della loro vita”.

“In questi giorni, sto cercando di incontrare più giovani possibili. Vorrei che si innammorassero della politica”. “La mia è una voce di una persona libera ed io questa voce libera vorrei che arrivasse in consiglio regionale”.

Tanti gli argomenti trattati con Adele Nigro. Rivedete l’intervista.