VIDEO/ Soccorso alpino, la Stazione della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi fondamentale per la Campania

“La stazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi è fondamentale non solo per la Campania ma anche per Puglia e Basilicata”. Lo ha dichiarato in mattinata il Comandante provinciale dei baschi verdi irpini Salvatore Minale a margine di un convegno organizzato presso l’Abbazia del Loreto con lo scopo di promuovere i rapporti di collaborazione e cooperazione con gli organismi di soccorso alpino e Protezione civile.

“Siamo una regione spesso interessata da persone scomparse o disperse, così come siamo purtroppo interessati da eventi catastrofici naturali come il terremoto dell’Irpinia dell’80 o l’alluvione di Ischia” continua il Colonnello Minale. A prendere parte al convegno anche il Prefetto di Avellino Paola Spena insieme alla pm Teresa Venezia, alla psicologa Martina Germini appartenente al Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza di Napoli e, alla dott.essa Rosaria Bruno, Direttore dell’Emergenza Territoriale Centrale Operativa ”118” di Avellino, al sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio e a Padre Carmine Allegretti, direttore della Biblioteca di Montevergine.