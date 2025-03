VIDEO/ Sicurezza, il Prefetto: “Combatteremo strenuamente anche un solo furto”

“Toccheremo tutta l’Irpinia. Sono qui per ascoltare i sindaci, ma anche le associazioni, la scuola, la Chiesa e i cittadini”. Così ha dichiarato il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che questo pomeriggio ha presieduto la quarta tappa del viaggio itinerante dell’Osservatorio sullo stato della provincia. Il tour ha avuto come tappa l’Auditorium Lina Wertmüller di Ariano Irpino. Il Prefetto, insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio, ha incontrato le comunità del Tricolle e i Comuni di Villanova del Battista, Casalbore, Montecalvo Irpino, Greci, Savignano Irpino, Montaguto e Zungoli. Era presente anche il Vescovo di Ariano-Lacedonia, Sergio Melillo.

Il tema che preoccupa maggiormente è quello dei reati predatori. “Sui furti – ha precisato il Prefetto – stiamo facendo tutto il possibile, ma chiediamo anche un aiuto da parte dei cittadini, ad esempio nell’adozione di strumenti di difesa passiva. È anacronistico, oggi, non avere sistemi di allarme in casa. Inoltre, è essenziale la collaborazione con i sindaci per i sistemi di videosorveglianza e per l’illuminazione”.

Riguardo a Bisaccia, il Prefetto ha aggiunto: “Abbiamo già trattato questo argomento in sede di comitato. Insieme alle forze dell’ordine, abbiamo predisposto un’intensificazione dei servizi e, da quanto mi risulta, da quando è stata presa quest’iniziativa non si sono verificati altri episodi. Non mi risulta che ci siano stati altri episodi di reati predatori. Che questo dipenda dalla mancanza di denunce, non lo so, ma c’è un calo. Anche un solo furto verrà combattuto con tutte le nostre forze. Lotteremo fino all’ultimo, ma penso che creare troppo allarmismo forse non sia necessario. Questo non è certo un tentativo di sottovalutare la situazione. Non sto sottovalutando nulla, né lo stanno facendo le forze dell’ordine o la magistratura. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per migliorare questa situazione”, ha concluso il Prefetto.