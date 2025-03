Maurizio Landini ad Avellino per il referendum su lavoro e cittadinanza

Maurizio Landini presenzierà all’assemblea delle assemblee della Camera del Lavoro di tutte le categorie del sindacato per dare avvio in Irpinia alla campagna elettorale per il voto ai cinque referendum su lavoro e cittadinanza, previsto in primavera.

I quesiti del referendum riguarderanno: cittadinanza, licenziamenti e reintegro, lavoro precario, sicurezza sul lavoro.

L’appuntamento è per venerdì 7 marzo, alle 9:30, all’hotel de La Ville di Avellino,

All’assemblea, introdotta dalla segretaria generale Cgil Avellino, Italia D’Acierno, interverranno delegate e delegati, segretari e segretarie delle categorie, i referenti locali di Arci, Acli, UdS, Anpi, Comunità Accogliente e il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.

Interverrà anche Amedeo Picariello, Segretario provinciale Avellino SUGC (Sindacato unitario giornalisti Campania).

A concludere i lavori il segretario generale Cgil, Maurizio Landini.