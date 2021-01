VIDEO/ Settimana della Memoria, al “Guido Dorso” iniziativa a distanza per non dimenticare

Renato Spiniello – La settimana della memoria e non solo una giornata: all’Istituto Tecnico Tecnologico “Guido Dorso” di Avellino iniziativa a distanza per coinvolgere gli studenti in un ciclo di appuntamenti con scrittori, giornalisti, associazioni di volontariato e gli ultimi superstiti della Shoah.

Un modo per riaffermare la forza e l’universalità della Verità Storica, in un momento in cui le derive negazioniste, nazionaliste e razziste si mostrano alla ribalta dei “nuovi media” con crescente spavalderia. Ne abbiamo parlato con i docenti Marco Cillo e Alberico Mitrione.