VIDEO/ Sembrano telefonate dalla banca, ma sono truffe. Carabinieri di Avellino contro il vishing

Sembrano telefonate dalla propria banca ma in realtà sono vere e proprie truffe. E’ il vishing, la nuova frontiera delle truffe telefoniche.

Attraverso una telefonata, apparentemente proveniente dal numero della propria banca, si segnala una finta emergenza, per esempio operazioni sospette sul conto home-banking o clonazione di carte di pagamento. I truffatori quindi, spacciandosi per impiegati bancari, richiedono i dati o le password della vittima o di collegarsi a un link da loro fornito. “Mai però fornire i propri dati sensibili o di home-banking attraverso telefono o per e-mail” precisa il Comandante della Stazione Carabinieri di Chiusano San Domenico, Maresciallo Capo Angelo De Vita.

L’Arma irpina in prima linea contro qualsiasi tipo di truffa. Fondamentale, in questi casi, la prevenzione attraverso incontri presso scuole, chiese o centri per gli anziani.