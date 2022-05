VIDEO/ Scuole e non solo, 60 milioni per rifare il look al patrimonio della Provincia

60 milioni di euro complessivi di finanziamento per rifare totalmente nel giro di pochi anni il look alle Scuole Superiori irpine. Lo ha annunciato in conferenza stampa il Presidente della Provincia Rizieri Buonopane insieme all’ingegner Sergio Davidde.

Diversi gli interventi di manutenzione straordinaria previsti e in alcuni casi, come per il campus dell'”Imbriani” e il “De Luca”, l’abbattimento e la ricostruzione dell’edificio. Si parte da questa estate con il conseguente trasferimento degli alunni in un’unica sede fino a completamento dei lavori.

In programma anche la sistemazione della facciata di Palazzo Caracciolo e il restyling della Biblioteca. Dell’ultima ora anche la notizia del finanziamento del recupero della casa confiscata a Pago del Vallo di Lauro dove, in accordo con l’amministrazione comunale, sarà realizzata una casa rifugio per donne vittime di violenze.