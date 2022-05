Atripalda verso il voto: domenica si presenta Paolo Spagnuolo. Dirette social per “Abc”

Entra nel vivo la campagna elettorale ad Atripalda. Ieri, giovedì 19 maggio, c’è stata la presentazione della lista del sindaco uscente, Giuseppe Spagnuolo.

Domenica 22 maggio, alle 10.30, tocca ad “Attiva Atripalda” di Paolo Spanguolo.

La presentazione si terrà presso il comitato elettorale della sede in Piazza Umberto I, 54-55. “Un’occasione per i candidati di raccontare la loro passione e il loro impegno per Atripalda”, recita una nota.

Presentazioni social, invece, per la lista “Abc” che candida a sindaco Nunzia Battista.

Tutte rigorosamente in diretta, con foto e video e con i candidati che spiegano i loro programmi. Il comitato elettorale è stato inaugurato due settimane fa.