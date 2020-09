Michael Mambri – Il 24 Settembre suonerà la prima campanella dell’anno scolastico e ad Avellino, come in tutt’Italia, gli istituti si sono organizzati per far si che tutto sia in linea con le nuove norme anti-covid, per garantire la sicurezza agli studenti , ai docenti e al personale ATA.

Ai nostri microfoni, le parole della preside del Liceo Scientifico P.S. Mancini Paola Gianfelice.