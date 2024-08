VIDEO/ Scuola, l’Air: “Piano straordinario per gli studenti”. Ad Aiello 12 nuove corse

“Un piano straordinario da parte di Air Campania per venire incontro alle esigenze di mobilità degli studenti in vista dell’apertura dell’anno scolastico”. E’ quanto assicura l’ing. Serenella Matarazzo, Dirigente Esercizio dell’azienda di trasporto pubblico, intervenuta questa mattina ad Aiello del Sabato all’incontro Libertà, Mobilità e Connessione. “Probabilmente – ammette la dirigente – inizialmente saremo vittima del traffico congestionato solito della città di Avellino, ma siamo fiduciosi che una volta assestati gli orari l’esigenza di mobilità degli utenti sarà perfettamente soddisfatta”. I potenziamenti riguarderanno soprattutto i comuni di Aiello del Sabato, Montella e Capriglia Irpina. All’uopo il sindaco Sebastiano Gaeta ha parlato di “una giornata storica” per il proprio comune che vedrà un potenziamento di ben 12 nuove corse da aggiungere a quelle già in programma. “Ci consentiranno di avere collegamenti ogni ora con la città” dettaglia il primo cittadino. Non solo, l’Air ha annunciato anche che verranno triplicati i servizi da Avellino per la stazione di Afragola. L’ampliamento si inserisce nel più ampio piano regionale per il trasporto scolastico che l’azienda di trasporto pubblico sta mettendo a punto con le Prefetture, gli Enti territoriali e gli Istituti Scolastici.