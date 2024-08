Alluvioni, il Ministro Piantedosi: “Vicino ai cittadini di Avellino e Caserta”

«Sono vicino ai cittadini dei comuni nelle province di Avellino e Caserta gravemente colpiti, nelle scorse ore, da una forte ondata di maltempo che ha arrecato enormi danni al territorio. Sono in costante contatto con le prefetture e seguo con apprensione la ricerca delle due persone disperse a San Felice a Cancello. Ringrazio i Vigili del fuoco, le Forze di polizia e tutti i soccorritori prontamente intervenuti per mettere in sicurezza la popolazione e mitigare i forti disagi arrecati dalla perturbazione» ha dichiarato il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi.