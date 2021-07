VIDEO/ Sanità, Ciampi a De Luca: “Faccia la voce grossa a Roma, piano di rientro va rinegoziato”

Renato Spiniello – Due giorni di confronto e ascolto per il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi che al Circolo della Stampa incontra cittadini, attivisti, amministratori, sindaci e media per confrontarsi direttamente su questi mesi di impegno in Consiglio Regionale.

Un modo per illustrare, a quasi un anno dalla sua elezione, la sua attività istituzionale nelle Commissioni Sanità, Trasporti, Aree Interne e Anticamorra e Beni Confiscati. E sulla Sanità, Ciampi lancia un appello al presidente De Luca: “Ci sarebbe bisogno di più investimenti e non di tagli come la soppressione del pronto soccorso dell’ospedale di Solofra, per questo il piano di rientro dal deficit va ridiscusso a Roma con i ministeri competenti. Alla luce della pandemia gli interessi della popolazione campana, in particolare quelli delle aree interne, richiedono una nuova e diversa rimodulazione delle risorse nazionali oltre che una profonda rivisitazione del piano ospedaliero” tuona il consigliere regionale pentastellato.