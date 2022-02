Avellino non perde le proprie tradizioni e questa mattina si stringe attorno alla figura del suo santo patrono Modestino.

“Non dimentichiamo la storia e la nostra identità – è il monito del vescovo Mons. Arturo Aiello -. E soprattutto non perdiamo la possibilità di sognare per il domani – continua l’alto prelato -. Le concomitanze sono ancora problematiche e la pandemia lascerà sicuramente altri problemi, ma con l’aiuto di Dio e la collaborazione di tutti speriamo di risolverle almeno in parte”.