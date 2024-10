VIDEO/ Salute mentale, televisite nelle carceri irpine

Televisite in carcere per sopperire alla carenza di medici e di psichiatri negli istituti penitenziari irpini. Lo ha annunciato questa mattina in occasione della giornata mondiale della salute mentale il manager dell’Asl Mario Ferrante, che ha sottolineato come l’azienda di via Degli Imbimbo sia tra le prime in Campania ad aver avviato questo tipo di servizi.

“In questo modo – precisa il dg – la visita viene effettuata a distanza e in sicurezza. I detenuti devono avere la medesima assistenza dei cittadini liberi. Il problema è che, considerata la situazione nelle carceri, spesso i medici e il personale sanitario si dimette perchè non si sente al sicuro. Tramite la televisita invece – sottolinea Ferrante – possiamo svolgere ogni tipo di attività in piena sicurezza”. L’appello che però il numero uno dell’azienda di via Degli Imbimbo rivolge agli istituti penitenziari è di creare condizioni di massima tutela per il personale sanitario.