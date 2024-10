Chiusura laboratorio analisi: la nota del Sindaco di Montemiletto

Si riporta la nota del Sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello sul laboratorio analisi di Montemiletto.

“A seguito di quanto pubblicato da uno degli organi di stampa, l’Amministrazione comunale sente il dovere di fare chiarezza su un argomento che interessa non solo la nostra Comunità ma l’intero territorio.

La notizia della presunta chiusura ovvero del trasferimento del laboratorio di analisi presente presso la Casa della Salute intitolata ad “Antonio Di Benedetto” è assolutamente falsa e priva di ogni fondamento per il semplice fatto che tale laboratorio non esiste.

Qualcuno, quindi, sarebbe sceso in campo per difendere la conservazione di un punto prelievi di fatto mai istituito dall’Asl presso il Presidio Sanitario di Montemiletto.

Desta sconcerto, inoltre, la modalità con la quale qualche organo di stampa locale verificherebbe le notizie prima di pubblicarle; ci chiediamo se su una questione così delicata non sarebbe stato più opportuno interpellare anche il Sindaco ed il Comune di Montemiletto nonché l’ASL, per avere conferma di quanto appreso da persone prive di alcun ruolo politico ed istituzionale.

Generare confusione e allarmismo, con false notizie, su questioni così delicate per la Comunità non giova a nessuno, tranne a chi dopo un lungo letargo ha approfittato della vicenda solo per cercare di ritagliarsi una improbabile visibilità politica.

Appare evidente che il laboratorio di analisi a cui si voleva fare riferimento è un altro, e cioè una struttura privata con la quale l’Amministrazione comunale ha avviato da tempo un intenso dialogo al fine di poter scongiurare tale ipotesi, da noi non condivisa, pur consapevoli che si tratta di scelte imprenditoriali autonome da qualsivoglia condizionamento.

Del resto, a rendere ancora più paradossale l’intera vicenda, è l’accusa ingiusta rivolta nei confronti dell’ASL di aver rimosso un servizio pubblico essenziale dal nostro territorio comunale ed al tempo stesso avere la sfacciataggine di richiederne una nuova attivazione.

Ad oggi, in ogni caso, non esiste alcuna smentita e presa di distanza da parte di chi avrebbe rilasciato tali dichiarazioni rispetto a quanto asserito nella nota pubblicata sulla stampa.

A questo punto, è doveroso rendere noto che, già da tempo, la possibilità di chiedere ai vertici dell’ASL l’istituzione di un punto prelievi presso la Casa della Salute non è stata ignorata dall’Amministratore comunale di Montemiletto la quale, a tal proposito, auspica una soluzione positiva.

Ben vengano, invece, le iniziative messe in campo dai cittadini che si sono attivati per offrire un contributo concreto alla risoluzione di tale problematica in quanto il coinvolgimento della Comunità rispetto a tali tematiche è sempre più che gradita”.