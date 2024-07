VIDEO/ Ripristinata la Stele in ricordo di Fiorentino Sullo. Rotondi: “Figura immensa”

“Grazie al sindacato di Polizia Siap e ad Autostrade per l’Italia per aver ripristinato il ricordo di una figura immensa come Fiorentino Sullo ma anche di un’opera immensa come l’Autostrada del Sole che ha cambiato il Mezzogiorno. Sullo è stato un padre della Patria”.

Lo afferma l’onorevole Gianfranco Rotondi in occasione della benedizione della Stele realizzata in ricordo di Fiorentino Sullo nei pressi del casello di Avellino ovest dell’A16. La strada ponte tra Napoli e Avellino è stata figlia della geniale intuizione dell’allora ministro Sullo. Stamane l’omaggio delle Istituzioni al grande statista. Non solo Rotondi, ma anche il Procuratore Domenico Airoma, il Prefetto Rosanna Riflesso, il Questore Pasquale Picone, il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio e altri rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine.

Presente anche il Comandante della Polizia Stradale di Avellino Nicola Ciccone che sottolineato quanto l’arteria che collega i due mari sia particolarmente strategica soprattutto ai fini del commercio. “L’autostrada tuttavia – precisa Ciccone – è anche un collegamento tra due importanti realtà anche criminali come il napoletano e il foggiano-barese, dunque è particolarmente attenzionata dalla Polizia Stradale dal punto di vista della prevenzione e della repressione di reati come quelli predatori, lo spaccio e il traffico di auto rubate”.