VIDEO/ Regionali, il ministro Lollobrigida: per la crescita della Campania vedo solo Cirielli

AVELLINO- “Oggi per la Campania vedo una candidatura sola che possa garantire questa crescita e ce l’ho al mio fianco”. Al suo fianco Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare ha Edmondo Cirielli, il candidato del centrodestra e viceministro agli Esteri. Il ministro del Governo Meloni ha chiuso l’ incontro dedicato al tema “Il ruolo dei Consorzi nella tutela, promozione e valorizzazione delle D.O. e I.G.”. L’evento che si e’ svolto presso l’Opificio delle DOC e DOCG d’Irpinia. E quando gli è stato chiesto se fosse anche in Irpinia per tirare la volata proprio a Cirielli, il ministro non ha avuto dubbi: “Edmondo Cirielli non ha bisogno di essere tirato da nessuno, perché e’ persona che nel tempo ha dimostrato fattivamente come si governa, quando è stato presidente della Provincia di Salerno, diventata in Italia un punto di riferimento del buongoverno delle province. Ancora a maggior ragione nelle sue esperienze da parlamentare e’ diventato un punto di riferimento del nostro Parlamento e ancora oggi nel Governo. Semmai da Edmondo ho molto da apprendere e continuiamo a condividere questa bella esperienza di un Governo straordinario, che oggi ha garantito stabilità al Paese, ha garantito un rafforzamento di quelle che sono le cose più importanti, penso all’occupazione, abbiamo il record nella storia dell’occupazione in Italia. In soli tre anni questo Governo ha fatto miracoli, ora bisogna concentrarsi su qualcosa altro: mettere in condizioni alcune regioni che per storia, per qualità, per potenzialità potrebbero essere leader di questa nostra Italia, un punto di riferimento anche mondiale per alcuni asset, per un governo che sia competitivo”.