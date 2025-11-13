Doppia tappa in Irpinia di Borrelli al fianco di Tuccia

Domenica 16 novembre doppio appuntamento elettorale con Luigi Tuccia, candidato di Alleanza Verdi e Sinistra.

Prosegue la campagna elettorale di Luigi Tuccia, candidato di Alleanza Verdi e Sinistra, con due importanti incontri pubblici in programma domenica.

Il primo appuntamento è fissato per le ore 16:30 ad Atripalda, in Piazza Garibaldi, dove Tuccia incontrerà cittadini e simpatizzanti per illustrare le sue proposte per un’Irpinia più giusta, verde e solidale.

A seguire, alle ore 18:30 a Grottaminarda, presso la Pasticceria Ciotola, si terrà il secondo incontro della giornata.

Entrambi gli appuntamenti vedranno la partecipazione dell’On. Francesco Emilio Borrelli e di Martina Di Nenna, che affiancheranno Luigi Tuccia nel confronto con i cittadini sui temi centrali della campagna di Alleanza Verdi e Sinistra: ambiente, lavoro, diritti e sviluppo sostenibile del territorio.

Un’occasione per ascoltare, dialogare e costruire insieme un futuro diverso per la nostra provincia.