VIDEO/ Referendum, Grossi spiega i contenuti della riforma costituzionale

È atteso per oggi, 12 gennaio, il voto del Consiglio dei ministri sulla data del referendum relativo alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Nei giorni scorsi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l’intenzione di fissare le urne per il 22 e 23 marzo, scelta che dovrà ora essere formalmente confermata dall’esecutivo.

Si tratta di un referendum confermativo sulla riforma della giustizia, attivato ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, che interviene sulla seconda parte della Carta, in particolare sul Titolo IV relativo alla giurisdizione.

A illustrare nel dettaglio i contenuti della riforma è stato il vicesindaco di Grottolella, Marco Grossi, che ne ha spiegato i principali aspetti sotto il profilo giuridico e costituzionale: