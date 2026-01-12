Frana sulla Sp88, De Santis: grosso problema per circa trentamila persone

AVELLINO – “Un problema grosso che riguarda oltre trentamila persone che percorrono quella strada”. E’ quello che Pasquale De Santis, sindaco di Contrada ha voluto ribadire pima di entrare a Palazzo di Governo per partecipare al vertice del Comitato Viabilità convocato dal prefetto di Avellino dopo la frana sulla Sp 88 che di fatto ha reso percorribile solo in parte la strada che collega la Valle dell’Irno alla città capoluogo da quel versante. Diversi i comuni coinvolti. Anche Montoro e Forino. Si attendono proposte, alcune, come ha spiegato le farà anche lo stesso De Santis, che resta preoccupato: “Il guaio è grosso e sapevo che la situazione è ben lontana dall’essere raggiunta. Vedremo questa mattina quali sono le proposte del Comitato, anche io avrò delle richieste specifiche , che ancora non anticipo ma che saranno fondamentali per trovare una soluzione. Perché il problema è nel mio comune e va risolto in maniera chiara e adeguata, perché è in gioco la viabilità per circa 30mila cittadini. Per questo dobbiamo trovare una soluzione perché qui ci sono esigenze di spostamento di cittadini ed in particolare studenti ma anche eventuali emergenze, penso ad ambulanze o altri mezzi di soccorso”. Il primo giorno di senso unico alternato non è andato bene. Anzi, il sindaco De Santis sottolinea che è andata “malissimo, la fila in direzione Avellino superava i due chilometri e mezzo, aggravata dalla presenza dei tir, che nessuno ha provveduto a bloccare. Della qual cosa io sono contento, perché finalmente ci si rende conto di qual è il problema reale su quella strada. Qualcuno dovrà dare risposte e una soluzione ad un problema che non è solo del sindaco di Contrada ma di oltre trentamila persone che ogni giorno percorrono quella strada”.