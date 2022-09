VIDEO/ Reddito di Cittadinanza, durissimo scontro a Dritto e Rovescio tra Gubitosa e Cruciani

Durissimo scontro a Dritto e Rovescio tra il Vicepresidente 5 Stelle Michele Gubitosa e il conduttore radiofonico de La Zanzara Giuseppe Cruciani.

Il Reddito di Cittadinanza continua a scaldare la campagna elettorale.

Qui di seguito le parole di Gubitosa, candidato per il Movimento 5 Stelle uninominale Avellino:

Il centro dell’impiego chiuso a Afragola? Una vergogna colossale di De Luca. Serve una commissione d’inchiesta. Così il Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa commentando un servizio su un centro dell’impiego chiuso, ospite a Dritto e Rovescio su Rete 4 da Paolo Del Debbio.

Come hanno speso i governatori delle regioni il miliardo di euro stanziati ai centri dell’impiego che dovevano matchare le risorse del sistema del Reddito di Cittadinanza con le richieste di lavoro? Serve immediatamente una commissione d’inchiesta, è inaccettabile voler boicottare una misura che ha salvato milioni di italiani durante la pandemia; così come è inaccettabile che se un imprenditore ha bisogno di lavoratori non possa recarsi ai centri dell’impiego e chiedere la lista dei percettori del reddito per assumerli e prendersi anche uno sgravio fiscale o, in caso di rifiuto del lavoro offerto dal centro dell’impiego, poter procedere alla revoca del reddito. Ora basta: serve immediatamente una commissione d’inchiesta.