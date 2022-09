Covid, oltre 200 nuovi positivi in Irpinia. 15 a Montoro, 13 ad Ariano e 12 ad Altavilla

Sono 1.005 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e 213 quelli risultati positivi al Covid. A comunicarlo è l’Asl di Avellino nell’ultimo aggiornamento:

Altavilla Irpina 12

Ariano Irpino 13

Atripalda 7

Avella 2

Avellino 20

Bagnoli Irpino 1

Bonito 1

Calabritto 1

Calitri 6

Caposele 5

Capriglia Irpina 2

Castelvetere sul Calore 3

Cervinara 1

Cesinali 1

Conza della Campania 2

Flumeri 2

Fontanarosa 2

Forino 2

Frigento 6

Gesualdo 1

Greci 1

Grottolella 1

Guardia Lombardi 2

Lacedonia 3

Lapio 1

Lauro 1

Lioni 2

Luogosano 1

Manocalzati 7

Mercogliano 4

Mirabella Eclano 1

Montaguto 1

Montecalvo Irpino 8

Montefalcione 8

Monteforte Irpino 6

Montefusco 2

Montella 9

Montemarano 3

Montemiletto 4

Montoro 15

Morra De Sanctis 2

Nusco 3

Ospedaletto d’Alpinolo 2

Pago del Vallo di Lauro 1

Parolise 2

Paternopoli 1

Quindici 1

Roccabascerana 2

San Mango sul Calore 1

San Michele di Serino 1

San Sossio Baronia 1

Santa Lucia di Serino 1

Sant’Angelo dei L. 3

Santo Stefano del Sole 2

Serino 3

Sirignano 1

Solofra 4

Sturno 1

Summonte 1

Taurano 1

Taurasi 1

Torella dei Lombardi 2

Trevico 1

Vallesaccarda 4

Venticano 3

Villamaina 1

Villanova del Battista 2

Volturara Irpina 1

Zungoli 1

All’ospedale Frangipane di Ariano Irpino sono attualmente ricoverati quattro pazienti in area Covid, di cui due in degenza ordinaria e due in sub intensiva.