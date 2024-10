VIDEO/ Reati ambientali, Airoma: “Entro l’anno concluderemo il lavoro con l’ISS”

“Da sempre c’è stata l’attenzione, mia personale e dell’Ufficio, al tema dell’ambiente in generale e dei rifiuti in particolare. Laddove la pubblica amministrazione non adempie puntualmente ai suoi doveri crea occasioni d’intervento da parte della criminalità, anche organizzata, ma non solo. Per cui quest’iniziativa è molto importante e va nella direzione che tutti noi ci auspichiamo: trasparenza, efficienza e soprattutto legalità nell’azione amministrativa”.

Così il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma a margine dell’incontro a Collina Liguorini in cui è stata presentata la “Carta dei diritti e dei doveri dell’utente nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – Regione Campania”. Un’iniziativa fortemente voluta dell’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti presieduto dal senatore Enzo De Luca.

Proprio sui temi ambientali, l’attenzione degli uffici di Piazza De Marsico è da sempre alta, tanto che è stato istituito un Gruppo di Lavoro specializzato per le attività di indagini in materia di contrasto alle più importanti emergenze ambientali del territorio irpino. Non solo, la Procura ha anche avviato una collaborazione con strutture dotate di specifiche e avanzate competenze tecnico–scientifiche come l’Istituto Superiore di Sanità. Un lavoro che Airoma spera di concludere entro l’anno. “E’ passato molto tempo da quando è stato istituito l’accordo – ammette il capo dei pm avellinesi -, ma è stato un lavoro complesso e articolato. Mancavano una serie di dati e per certi aspetti – purtroppo – non dico partivamo da zero ma quasi”.