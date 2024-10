Insediamento delle Commissioni, Cipriano: “Momento importante della vita democratica dell’assemblea, nostra posizione lineare”

“L’insediamento delle Commissioni Consiliari rappresenta un momento di grande rilievo per l’esercizio concreto di quella che è la vera funzione dell’assemblea, un’occasione di grande importanza perché le Commissioni sono un’articolazione vitale che garantisce e tutela, anche nella dialettica tra maggioranza ed opposizioni, la vita democratica del Consiglio e quindi della comunità cittadina che rappresentiamo. Esprimo, perciò, a nome del gruppo del Pd l’augurio di buon lavoro alle Commissioni, a chi è stato chiamato a guidarle, a tutti i componenti, con l’auspicio che possano essere sempre luogo di confronto, di proposta e di controllo nell’interesse esclusivo dei cittadini di Avellino”, è quanto si legge in una nota diffusa da Luca Cipriano, capogruppo del Pd presso il Consiglio Comunale di Avellino.

“Ci preme – si legge ancora – anche solo per evitare che si inneschino dinamiche di narrazione distorte o comunque fuorvianti, precisare come, in riferimento alle elezioni degli organi di vertice delle Commissioni, nelle diverse riunioni che si sono svolte con tutte le forze di opposizione non si era mai arrivati ad una definizione interna dei vari assetti. Nessun accordo era stato raggiunto e nessun’intesa è stata, perciò, disattesa. In particolare per la Commissione Bilancio è giusto sottolineare come il Partito Democratico si sia astenuto. Con grande correttezza e garbo istituzionale, infatti, il consigliere Giordano, unico componente in quota Pd, non ha espresso un voto per la sua persona né per nessun altro membro della commissione. L’esito del voto ha, perciò, visto da un lato il consigliere Giordano per il quale hanno votato i consiglieri Rino Genovese (Patto Civico per Avellino) e Antonella Coppola (Siamo Avellino) e dall’altro lato il consigliere Antonio Bellizzi (Con Gengaro sindaco) che ha espresso il proprio voto a suo favore e a cui si è sommato unicamente il voto di Teresa Cucciniello (W la libertà)”.

“La votazione, se proprio si vuol individuare una lettura politica dell’accaduto – così conclude la nota a firma di Cipriano – lascia emergere una evidente spaccatura della maggioranza consiliare e mette in luce con chiarezza la linearità e la totale trasparenza della posizione del Partito Democratico. Avvertiamo l’esigenza di chiarire quanto accaduto in Commissione Bilancio per stoppare da subito ricostruzioni prive di fondamento e non rispondenti alla verità dei fatti. Come gruppo del Pd rappresentiamo la piena soddisfazione per l’elezione di due nostri consiglieri alla guida delle principali commissioni di controllo dell’ente, Giordano alla Bilancio e Iacovacci alla commissione Trasparenza, ricordando come entrambi avevano già svolto una puntuale ed efficace attività di opposizione negli stessi ruoli nel corso della precedente legislatura”.