VIDEO / Puglianello, maxi sequestro di cannabis in un capannone: 2.000 piantine e strumentazione sotto sequestro

Questa mattina, in via Cese nella zona di industriale di Puglianello, nel corso di un sopralluogo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cerreto Sannita con quelli della Stazione di Amorosi, unitamente a personale tecnico dell’Enel, teso a verificare un eventuale furto di energia elettrica, i militari seguendo il percorso di un cavo elettrico interrato, dopo aver accertato l’esistenza di un allaccio abusivo di corrente elettrica sono giunti ad un capannone.

All’interno dei locali disabitati e concessi in locazione sono state rinvenute, in totale, quasi duemila piantine di cannabis, per la maggior parte di circa 30 cm di altezza e le rimanenti, circa 500 piante, alte circa un metro. Nel corso dell’ispezione sono state scoperte anche tutte le strumentazioni, ventilatori, lampade a led, essiccatori, ed il materiale, concimi, terriccio ed i semi, utilizzati per l’intero processo di coltivazione e la successiva trasformazione.

Tutta l’area è stata posta sotto sequestro, mentre sono in corso le indagini per risalire alle responsabilità per i reati di furto aggravato di energia elettrica e coltivazione illegale di stupefacenti.