VIDEO / Profumo di B per l’Avellino, batte forte il cuore biancoverde. “Torcida” San Potito

Alfredo Picariello – Profumo di B questa sera al “Partenio-Lombardi”. L’Avellino di mister Braglia, con inizio alle 20.45 (diretta su Rai Sport), sarà in campo per una partita molto importante. I lupi, contro il Palermo, si giocano l’accesso ai quarti di finale dei play off. Dopo la sconfitta per una rete a zero patita domenica scorsa in Sicilia, i biancoverdi hanno un solo risultato spendibile: la vittoria.

Per questo motivo, non potendo riempire gli spalti come in altra epoca (le gradinate dello stadio, se non ci si fosse stata la pandemia, sarebbero state zeppe stasera), i tifosi già da un paio di giorni stanno facendo sentire forte tutto il loro calore ai calciatori.

L’Irpinia è biancoverde: bandiere e striscioni di incitamento spuntano un po’ ovunque. L’elenco è lungo ed annovera, oltre Avellino, anche Atripalda, San Michele di Serino, Mercogliano, Sturno.

La settimana scorsa, il viale principale di San Potito Ultra (viale Sandro Pertini), si era colorato di biancoverde. Ieri sera, un vera e propria torcida per incitare i lupi: cori e fumogeni ed anche un video. Il grande cuore dell’Irpinia biancoverde batte sempre più forte.

La curva Sud ha chiamato a raccolta tutti i supporters irpini al grido di “Avanti Avellino, avanti Irpinia”, dando appuntamento a tutti alle 18.45 a Campo Genova per attendere l’arrivo del pullman dei calciatori dell’Avellino “per far sentire alla squadra tutto il nostro calore”.