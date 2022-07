VIDEO/ Politiche, Petracca pronto per l’uninominale: “A disposizione del partito”

“Sono a resto a disposizione del partito”. Lo precisa il consigliere regionale Maurizio Petracca a margine dell’incontro sui fondi PSR in agricoltura con l’assessore regionale Nicola Caputo che si è svolto ieri pomeriggio presso la Camera di Commercio di Avellino e Benevento.

Petracca, dunque, si dice disponibile a correre per un posto a Montecitorio alle elezioni del 25 settembre nel collegio uninominale irpino. D’altronde sono oltre 300 gli amministratori irpini che hanno sottoscritto un documento per la sua candidatura. “Mi lusinga quest’attestazione – dice Petracca -. Sarà il partito a decidere, la battaglia è apertissima e occorrerà prendere un voto in più degli avversari per vincere. La sfida è contro le destre”.