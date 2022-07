VIDEO/ Alzata del Pannetto, da sindaco e vescovo messaggi di ripresa alla comunità

Cartellone estivo, ma anche l’apertura del tunnel, il trasferimento del tribunale presso gli attuali uffici del comune con conseguente delocalizzazione della Casa Comunale a Palazzo De Peruta.

Il sindaco di Avellino Gianluca Festa parla a tutto campo in occasione della tradizionale messa di Sant’Anna che dà il la ai festeggiamenti civili e religiosi in vista del Ferragosto. Da Festa, così come dal vescovo Arturo Aiello, messaggi di ripresa e speranza alla cittadinanza dopo due anni bui vissuti a causa del Covid.