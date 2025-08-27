VIDEO/ Più controlli a Lauro dopo i furti in abitazione

Si è riunito in Prefettura ad Avellino il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Presenti i vertici delle Forze dell’Ordine e i sindaci di Montefredane e di Lauro. Nel corso dell’incontro è stato deciso un rafforzamento dei controlli sul territorio, come confermato dal primo cittadino Rossano Sergio Boglione: «Ci sono stati alcuni episodi di furti in abitazione e abbiamo chiesto un ulteriore potenziamento delle attività di vigilanza già normalmente svolte sul territorio».

Nei giorni scorsi era inoltre scomparsa la targa commemorativa dedicata a Nunzio Scibelli, il giovane di 26 anni ucciso dalla camorra il 17 luglio 1991, vittima innocente di un agguato destinato a un’altra persona. «Le indagini sono in corso, non posso esprimermi in merito – ha affermato Boglione – ma se così fosse si tratterebbe di un fatto gravissimo, di una gravità inaudita».