Acqua, Palmieri: l’EIC accoglie il rinvio sulle tariffe idriche

“Nel corso del comitato esecutivo dell’Ente Idrico Campano, che si è svolto questo pomeriggio, ritenendolo di buon senso, ho proposto di rinviare l’approvazione delle tariffe di Alto Calore Servizi Spa, come rappresentatomi dai consiglieri Alaia e Petracca con una loro nota, per il tempo strettamente necessario a consentire loro di concludere l’interlocuzione aperta con la Regione Campania volta a definire le modalità tecnico/amministrative tese ad individuare le risorse finanziarie finalizzate a sterilizzare gli incrementi tariffari almeno fino al 31 dicembre 2025.