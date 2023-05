VIDEO/Pago Vallo Lauro, auto in fiamme, danneggiato stabile e contatori gas

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 02’00 della notte scorsa sono intervenuti nel comune di Pago Vallo Lauro, in via Largo Salvatore Lombardi, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta nei pressi dell’abitazione del proprietario.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha fatto intervenire anche la squadra del distaccamento di Nola del Comando di Napoli, giunta per prima sul posto. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, danni si sono registrati alla facciata dello stabile e ai contatori del gas che fornivano le varie utenze del posto.