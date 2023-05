Furti nel cimitero: fiori e lumini portati via: l’indignazione dei familiari

A quanto pare quella dei furti sulle tombe è una pratica diffusa in Valle Ufita, da Grottaminarda a Melito fino ad Ariano.

E proprio dal cimitero di Ariano Irpino arriva l’ultima segnalazione da parte di una donna che tra l’altro vive in Emilia Romagna e quindi non riesce a portare con frequenza un fiore sulle tombe dei propri cari che non ci sono più. Dalle tombe del papà e della nonna sarebbero stati rubati lumini a batteria e rose destabilizzate ed a quanto pare non è la prima volta che accade.

Sale l’indignazione e la rabbia per un fenomeno spregevole. La signora non riesce a darsi una spiegazione, lei come tante altre persone che non da oggi registrano il furto di fiori, vasi, lumini, piante anche pesanti e persino portafoto con ancora l’immagine del defunto all’interno. Molti sono costretti a rimpiazzare in continuazione le lampade votive.

Dunque non ci troviamo difronte ai classici ladri di rame che lo fanno per introito poiché il più delle volte si tratta di oggetti di scarso valore economico ma di grande valore affettivo. Per dispetto, per portarli sulla tomba dei propri familiari, per cleptomania, non è dato sapere il perchè ed a questo punto poco importa, di certo è che questi episodi stanno stancando ed i cittadini chiedono maggiori controlli.