VIDEO/ Ospedale Moscati di Avellino: operativa la nuova ala del Pronto Soccorso

Da
Renato Spiniello
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Importanti novità per la sanità irpina. Da questa mattina è ufficialmente attiva la nuova ala del Pronto Soccorso della Città Ospedaliera.

Cosa è cambiato oggi:

Il trasferimento delle attività si è concluso con successo e senza criticità, garantendo la piena continuità assistenziale sin dalle prime ore dell’alba.

I locali storici sono stati in parte svuotati e da domani diventeranno area di cantiere per l’avvio dei lavori di ristrutturazione.

Cosa resta (per ora) nella vecchia sede:

Per non creare disagi all’utenza, restano temporaneamente nella collocazione attuale:

L’area Triage;

La sala Codice Rosso;

La sala d’attesa per accompagnatori e parenti.

Questi spazi saranno oggetto di interventi strutturali solo nelle fasi successive dei lavori, una volta completati i primi lotti.