VIDEO/ Ospedale Moscati di Avellino: operativa la nuova ala del Pronto Soccorso

Importanti novità per la sanità irpina. Da questa mattina è ufficialmente attiva la nuova ala del Pronto Soccorso della Città Ospedaliera.
Cosa è cambiato oggi:
Il trasferimento delle attività si è concluso con successo e senza criticità, garantendo la piena continuità assistenziale sin dalle prime ore dell’alba.
I locali storici sono stati in parte svuotati e da domani diventeranno area di cantiere per l’avvio dei lavori di ristrutturazione.
Cosa resta (per ora) nella vecchia sede:
Per non creare disagi all’utenza, restano temporaneamente nella collocazione attuale:
L’area Triage;
La sala Codice Rosso;
La sala d’attesa per accompagnatori e parenti.
Questi spazi saranno oggetto di interventi strutturali solo nelle fasi successive dei lavori, una volta completati i primi lotti.