Avellino, riflettori sull’acqua: scienza, ambiente e salute al convegno “S.O.S.tenibilMENTE”

Sarà la Sala Convegni dell’Alto Calore Servizi S.p.A., in Corso Europa, ad ospitare il prossimo 19 marzo 2026 un importante momento di confronto dedicato alla risorsa più preziosa: l’acqua. A partire dalle ore 9.00, istituzioni, esperti e accademici si riuniranno per il convegno dal titolo “S.O.S.tenibilMENTE – Dialoghi, scienza e cultura sulla risorsa che unisce” .

L’iniziativa si inserisce nel contesto del “Tour Acqua Letteraria” e punta a promuovere una riflessione multidisciplinare sui temi della sostenibilità, della gestione delle risorse idriche e della tutela ambientale, con particolare attenzione alle sfide imposte dal cambiamento climatico.

Ad aprire i lavori saranno rappresentanti istituzionali e figure del settore, tra cui il Commissario Prefettizio del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, e l’Amministratore Unico di Alto Calore Servizi, Alfonsina De Felice. Seguiranno gli interventi tecnici che entreranno nel vivo delle tematiche, dalla pianificazione delle risorse idriche alle pressioni ambientali sull’acqua e alle conseguenze sulla salute pubblica .

Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza dell’acqua e ai controlli sulla qualità, con contributi da parte di ARPAC, ISPRA e altri enti competenti. Non mancheranno approfondimenti sugli inquinanti emergenti nelle acque potabili e sull’approccio “One Health”, che integra salute umana, ambientale e animale in un’unica visione sistemica.

Il convegno offrirà anche esempi concreti di gestione e utilizzo della risorsa idrica nel settore produttivo, come il caso del Pastificio Ferrara, e metterà in luce l’importanza della qualità dei dati nei laboratori ambientali.

Dopo una pausa prevista alle 11.30, i lavori riprenderanno fino alle 13.30, quando si terrà la discussione finale. L’incontro sarà moderato dal professor Giovanni Perillo dell’Università Parthenope.