VIDEO/ “Non solo mafia, la criminalità è anche economico-finanziaria. Irpinia solo in apparenza tranquilla”. Il monito del procuratore Airoma

All’indomani del 21 marzo, giornata in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia, nella Sala Grasso di Palazzo Caracciolo si torna a parlare di contrasto all’illegalità proprio per rinnovare l’impegno alla lotta contro la criminalità. Criminalità di ogni genere e non solo mafiosa, come ricorda il Procuratore di Avellino Domenico Airoma. “Oggi la criminalità di tipo economico-finanziaria e amministrativo non è meno aggressiva di quella mafiosa, anzi molto spesso quest’ultima si avvale della prima per espandersi e aumentare il proprio raggio di azione – spiega il magistrato -. Va bene la lotta alle mafie, ma questo non deve essere un alibi per dimenticare altre priorità o emergenze che assillano territori all’apparenza tranquilli come l’Irpinia”.

“Contro la criminalità non bisogna mai abbassare la guardia – ricorda invece il segretario della Cgil di Avellino Franco Fiordellisi -. Oggi più che mai che attendiamo la seconda ondata di risorse dal Pnrr. La nostra richiesta alle Istituzioni è massima trasparenza e confronto”.