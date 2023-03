All’Eliseo lo spettacolo teatrale degli studenti del Publio Virgilio Marone

Venerdì prossimo 24 marzo, alle ore 19:30, lo storico Cinema Eliseo apre i battenti alla rappresentazione teatrale delle studentesse e degli studenti del Liceo “Publio Virgilio Marone” intitolata “Un nuovo giorno…”.

La messa in scena costituisce la dimostrazione finale dei progetti Pon: “La soluzione creativa” e “Come pesci nella rete”, tenutisi nell’Istituto scolastico avellinese.

Sul palcoscenico del Cinema-teatro del capoluogo che, dalla sua ristrutturazione, ospita per la prima volta un evento teatrale, i ragazzi impegnati nelle due attività laboratoriali condurranno gli spettatori in un viaggio ricco di suggestioni, attraverso parole, emozioni e sensazioni. Alternandosi in scene riecheggianti temi cari alla letteratura classica assieme a sguardi rivolti alla contemporaneità, la rappresentazione degli studenti, sotto la guida degli esperti, Salvatore Mazza e Laura Tropeano, protagonisti del Clan H, darà spazio alla ironia e a momenti di riflessione, per un appuntamento di sicuro effetto.

L’idea sottesa alla performance teatrale è quella di ricercare e ricreare una nuova relazione che possa riguardare i giovani e al contempo nuovi spazi di condivisione, sfruttando lo strumento comunicativo costituito dal teatro, oggi più che mai utile a riscoprire la cura di sé e dell’altro, carpendo nuovi occhi e nuove speranze.