VIDEO/ Montevergine riapre nella Domenica delle Palme: l’invocazione di Padre Guariglia per la pace

“Buona Domenica delle Palme, preghiamo la Madonna di Montevergine fiduciosi affinché torni a fiorire il sorriso della pace sul volto del mondo” questo il messaggio di Sua Eccellenza Riccardo Luca Guariglia che ha celebrato la Santa Messa nel giorno dedicato alle Palme. Grande accoglienza da parte della Comunità Benedettina che riapre il Santuario dopo mesi di stop. Tantissimi i pellegrini che hanno raggiunto il Santuario di Mamma Schiavona a piedi e in Funicolare.

La funicolare è al momento l’unico mezzo per raggiungere il Santuario. La strada provinciale è ancora interessata da lavori di messa in sicurezza e non è aperta a auto e pullman. Nei giorni festivi sarà chiuso anche il traffico veicolare lungo il percorso alternativo, consentendo il passaggio solo ai mezzi di servizio e di soccorso. Molti pellegrini, come da tradizione, continueranno comunque a salire a piedi lungo i sentieri che partono da Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo.