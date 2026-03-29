Vallo Lauro, Iovino festeggia l’elezione alla Provincia : il Pd riparta dall’ ascolto dei territori

VALLO LAURO- Una vittoria elettorale ottenut grazie alla scelta di sindaci e amministratori (perche’ il sistema elettorale di secondo livello non prevede l’elezione diretta) che Umberto Iovino, neo consigliere provinciale del Partito Democratico, ha voluto però festeggiare comunque tra la gente, a partire da quelli che lo hanno sostenuto direttamente e quanti gli sono stati a fianco nella sfida per un seggio a Palazzo Caracciolo, a partire dall’area Radici e Futuro. Cosi ieri sera presso il Bar Castello si sono ritrovati tutti gli esponenti dell’area, a partire da Pellegrino Palmieri a Roberta Santaniello e non poteva mancare Franco Iovino. Ma anche tanti amministratori della zona e della provincia. A Lauro e’ arrivato anche il segretario provinciale del Partito Democratico Marco Santo Alaia, che nella cittadina di Umberto Nobile e’ di casa. “Veniamo fuori da una fase congressuale recente, da parte mia l’ idea di concepire il partito e’ quella di rilanciare lo stesso sui territori, a partire dai singoli circoli ma immaginando anche che l’ azione politica del Partito Democratico in una provincia come quella di Avellino che è fatta di aree territoriali diverse tra di loro, dovremmo essere in grado di calibrare la proposta politica in modo proporzionato e corrispondente al territorio di cui si va a parlare. Quindi ritengo che al di la’ del fatto che dovremmo ritrovarci nei singoli circoli che il Vallo di Lauro debba iniziare a ragionare come il Baianese e le altre realta’ omogenee, penso alla Valle Caudina come la Baronia o la media Valle del Sabato. Dovremmo essere artefici di una politica territoriale unica. Perche’ non pensare anche, Umberto ha toccato dei temi legati allla viabilita’, alla sanita’, alla tutela delle risorse ambientali del territorio. In alcune di queste aree omogenee come la Valle Caudina o la Valle del Sabato e’ stato attivato il Masterplan, una programmazione dello sviluppo territoriale partendo dalle risorse fino a giungere alla valorizzazione delle potenzialità delle stesse. Ciò è possibile se si riesce a parlare la stessa lingua sotto il profilo amministrativo dello sviluppo del territorio , ragionando non come Lauro ma come Vallo di Lauro. Aprirci ad una visione intercomunale di quelle che sono le problematiche del territorio che meritano attenzione. Credo che il ruolo del consigliere provinciale proprio per sua natura ben può assolvere ad essere l’alfiere ai tavoli istituzionali più alti di quelle che sono le necessità del territorio”. Il neo consigliere provinciale ha ricordato che lo spirito del Partito Democratico e’ stare tra la gente e soprattutto non lasciare indietro quelli che hanno meno possibilità. “In questa campagna elettorale ho incontrato diversi amministratori, che si sentono abbandonati perché non riescono a dare risposte concrete ai propri cittadini. Un ruolo che il PD ha perso in questi anni, per cui da una parte come partito e dall’altra come gruppo alla Provincia e anche con i nostri rappresentanti in Regione, dobbiamo farci sentire e tornare ad occuparci dei problemi veri. Ho visitato paesi dove le scuole non avevano palestre e dove le strade di collegamento erano interamente dissestate. Per questo è necessario dare risposte concrete alla gente. Questo e’ il nostro compito. Per quanto mi riguarda penso che avviero’ un dialogo serio con la Provincia e con il presidente, proprio per affrontare i problemi che ho rappresentato: viabilita’, edilizia scolastica, cultura”.