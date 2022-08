VIDEO/ Monteforte travolta da acqua e fango: “Danni ma nessun ferito”

Monteforte travolta da acqua e fango, danni ma nessun ferito. Lo assicura l’assessore comunale Martino Santulli, anche lui giunto sul lungo dell’alluvione per aiutare nelle operazioni di evacuazione di alcune abitazioni e per contare i danni della bomba d’acqua che è arrivata a trascinare perfino le auto. Nel centro storico sono storie già viste neanche due anni fa, nel settembre 2020 infatti andò in scena il medesimo copione.

“Vigili del Fuoco, Protezione Civile, amministratori, dipendenti comunali e gente del posto: siamo tutti sul campo per fronteggiare questa bomba d’acqua che ha colpito Monteforte – afferma l’esponente della Giunta di Costantino Giordano -. Non ci sono feriti ma stiamo evacuando dei palazzi rimasti completamente allagati”.