Colata di fango a Monteforte: famiglie evacuate, anche De Luca segue la situazione

Si lavora incessantemente a Monteforte Irpino dove a seguito dei temporali si è verificata una colata di fango che ha invaso il corso principale e alcune vie limitrofe come via Luigi Amabile.

Squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per evacuare persone, tra cui alcune con disabilità, rimaste bloccate per il fango all’interno delle proprie abitazioni e per il taglio di piante pericolanti. Alle associazioni del territorio con il coordinamento della Protezione civile regionale si sono aggiunte quelle di altri comuni. Complessivamente sono impegnati 70 volontari con mezzi speciali, 12 idrovore e torri faro.

La Protezione civile della Regione Campania si tiene in stretto contatto con la Prefettura di Avellino e le autorità locali. Il sindaco Costantino Giordano ha attivato il Centro operativo comunale mentre Sma Campani e Comunità Montana hanno assicurato disponibilità.

Il direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, tiene costantemente informato il presidente Vincenzo De Luca che segue l’evolversi della situazione.