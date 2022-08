VIDEO/Monteforte, ruba in un’azienda e poi cade in un canale. Recuperato dai vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 00’30 della notte scorsa, sono intervenuti a Monteforte Irpino in via Piano Alvanella, per il recupero di un uomo caduto in un canale di scolo delle acque meteoriche, alto più di quattro metri.

La richiesta di soccorso è pervenuta dai Carabinieri, in quanto l’uomo, dopo aver perpetrato un furto in un’azienda del posto, scappando, probabilmente è caduto nel canale riportando lesioni agli arti inferiori. Lo stesso è stato recuperato con l’ausilio dell’autoscala, e affidato ai sanitari del 118 i quali lo hanno trasportato presso l’ospedale di Avellino.