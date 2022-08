Movimento 5 Stelle: Gubitosa capolista nel collegio Campania 2-02, Conte capolista a Napoli

Il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il Vicepresidente Michele Gubitosa saranno entrambi capilista in Campania alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, rispettivamente nei collegi Campania 1-01 e Campania 2-02.

I pentastellati, dunque, puntano forte in Campania per questa tornata elettorale inserendo come capilista due figure apicali del Movimento. Definito il quadro dei listini plurinominali, a breve i 5 Stelle ufficializzeranno anche i nomi che correranno nei collegi uninominali.