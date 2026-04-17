VIDEO/ Mirabella blindata per il vertice trilaterale dei ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania

Mirabella Eclano blindata per il vertice trilaterale dei ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania. Dopo il G7, l’Irpinia torna al centro della diplomazia internazionale con la visita del ministro Matteo Piantedosi, che ha scelto ancora una volta la cittadina eclanese per un confronto sui temi più delicati dell’agenda europea: sicurezza, gestione dei flussi migratori, rimpatri, contrasto all’immigrazione irregolare e ai trafficanti di esseri umani.

Il sindaco Giancarlo Ruggiero ha parlato di un momento di grande rilievo, sottolineando come Mirabella diventi fulcro di un dialogo strategico tra tre Paesi cardine dell’Europa e della Nato.

Imponente il dispositivo di sicurezza predisposto in sinergia con Prefettura e Questura. Scattate limitazioni alla circolazione, divieti di sosta, chiusure stradali, stop ai droni, alle manifestazioni pubbliche e ai fuochi pirotecnici. A Passo Eclano scuole in uscita anticipata. Regolari, invece, i trasporti pubblici.