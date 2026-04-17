Taurano, abitazione in fiamme: non ce l’ha fatta la sessantottenne ferita gravemente

TAURANO- Non ce l’ha fatta la sessantottene rimasta gravemente ustionata nell’incendio della sua abitazione, avvenuto l’otto aprile scorso a Taurano, in via Sant’Antonio Abate. La sessantottenne era ricoverata al Centro Grandi Ustioni del Cardarelli di Napoli. L’ appartamento situato al piano terra era stato completamente invaso dalle fiamme. La donna era stata messa in salvo da una convivente prima dell’ arrivo dei Vigili del Fuoco. A causa dell’incendio, la sessantottenne, che necessitava anche di ossigenoterapia per pregresse condizioni di salute, presentava ustioni estese su circa l’80% del corpo. Trasportata in ambulanza presso il Santa Maria della Pieta’ di Nola, era stata trasferita in elisoccorso presso un centro grandi ustioni. Sul posto erano intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Lauro.