VIDEO/ Maturità, primo giorno di esami per oltre 4.000 studenti irpini

Primo giorno di esami per oltre 4.000 studenti irpini distribuiti in 19 istituti della provincia di cui 11 in città. Un primo giorno che ovviamente i maturandi ricorderanno per tutta la vita. Dopo una notte in cui il toto-traccia ha assillato gli alunni, stamane finalmente al via la prova di italiano. Come al solito non sono mancate le sorprese: Ungaretti e Pirandello gli autori per l’analisi del testo, ma anche Rita Levi Montalcini per il tema di attualità.

Ma vediamo come è andata direttamente dalle parole del maturandi.