Parte dall’ascolto dei minori vittime di maltrattanti e abusi in famiglia il progetto “Non vedo, non sento e non parlo” che vede come capofila la cooperativa “La Goccia”.

Questa mattina la presentazione nella Sala Consiliare di Palazzo di Città alla presenza del presidente della cooperativa Rosario Pepe, di Antonella Tomasetta, responsabile del progetto, del sindaco Gianluca Festa, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dell’Asl e dei Servizi Sociali.