VIDEO/Maltempo in Irpinia: i Vigili del Fuoco di Avellino alle prese con allagamenti e caduta di alberi

Piogge abbondanti e forti raffiche di vento hanno fatto registrare, sin dalle prime ore di questa mattina, allagamenti e caduta di alberi in molte zone dell’Irpinia.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino e dei vari distaccamenti sono impegnate in diversi interventi per rimuovere rami dalle strade e far fronte alle infiltrazioni in abitazioni e scantinati.

L’allerta meteo arancione proseguirà almeno fino alla mezzanotte di oggi. Alta l’attenzione sulle zone colpite nei mesi scorsi da alluvioni e nubifragi.