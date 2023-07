VIDEO/ L’ultima alzata del Pannetto di Festa, il sindaco: “Il meglio deve ancora venire”

“Da questo balcone, 4 anni fa, pronunciai il mio primo discorso da sindaco e assunsi un impegno morale con la città. Oggi, con soddisfazione, posso dire che l’impegno è stato mantenuto”. Lo dichiara il sindaco di Avellino Gianluca Festa in occasione della tradizionale alzata del Pannetto.

“Siamo tornati un’unica grande comunità. Abbiamo recuperato il senso di appartenenza, ci siamo riappropriati dell’ identità perduta. Alla presenza di Sua Eccellenza il Vescovo, per tutto quello che abbiamo fatto, per come siamo cresciuti, per come abbiamo imparato a viverci appieno, voglio dirvi che sono fiero ed orgoglioso di ognuno di voi e di tutto quello che abbiamo fatto insieme. Sono fiero di essere il vostro sindaco, di essere uno di voi. Vi prometto che non ci fermeremo qui. Il meglio deve ancora arrivare e sarà straordinario” conclude Festa.