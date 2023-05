VIDEO / L’onorevole Gubitosa “lancia” i vini irpini in Rai

Orgogliosamente irpino. L’onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del MoVimento 5 Stelle, rivendica con forza la sua appartenenza al nostro territorio nel corso della trasmissione andata in onda sulla Rai dedicata all’enoturismo e alle tutele necessarie per il settore. E si dice pronto alla massima collaborazione per far crescere sempre di più l’economia che il vino produce.

“Provengo da una terra di vini buonissimi, come il Taurasi, il Greco di Tufo”, ha commentato il parlamentare irpino. “In Irpinia ci sono cantine stupende e ben attrezzate, conosco bene il valore di un territorio che investe sul prodotto vino. Qualunque proposta di legge che vada a migliorare e far crescere e sviluppare il territorio in abbinamento al turismo, avrà la nostra massima attenzione”.