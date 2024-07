VIDEO/ L’ex prete disarciona il sindaco. I cittadini di Chiusano: “Non ce lo aspettavamo”

Un ex prete disarciona un sindaco. Sembra una favola ma è quanto accaduto a Chiusano San Domenico con l’ex parroco don Antonio, leader di “Liberazione per Chiusano”, che si dimette insieme a tutta la minoranza e a tre consiglieri di maggioranza. Il De Angelis ter si conclude dopo appena 40 giorni dalle elezioni che lo avevano riconfermato in Municipio con quasi il 90% delle preferenze. Alla guida del borgo irpino arriva il Commissario Prefettizio Rosanna Gamerra, Viceprefetto e Capo di Gabinetto della Prefettura di Avellino.